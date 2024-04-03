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WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона об отношениях с Россией

WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона об отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в феврале в ходе телефонных переговоров пытался убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена занять по отношению к России позицию «стратегической двусмысленности», которая, по его мнению, «оставила бы все военные варианты на столе», сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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