Доллар вырос до 61,29 рубля на открытии торгов

Торги на Московской бирже в понедельник, 11 июля, начались с укрепления доллара. Курс американской валюты на старте поднялся на 0,61% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 61,29 рубля, а евро остался неизменным — 62,34 рубля.