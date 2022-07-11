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Доллар вырос до 61,29 рубля на открытии торгов

Доллар вырос до 61,29 рубля на открытии торгов

Торги на Московской бирже в понедельник, 11 июля, начались с укрепления доллара.  Курс американской валюты на старте поднялся на 0,61% относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 61,29 рубля, а евро остался неизменным — 62,34 рубля.

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