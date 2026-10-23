Йемен: Прохуситские источники сообщили, что ранним утром авиаудары предполагаемых йеменских вооруженных сил предположительно были нацелены на здание водной корпорации в районе Аль-Хаммам района Аль-Хазм, провинция Аль-Джавф.
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