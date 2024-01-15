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Военное обозрение

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ВМС Индии получили первый БПЛА Drishti 10 отечественного производства

ВМС Индии получили первый БПЛА Drishti 10 отечественного производства

Новый беспилотник Drishti 10 Starliner, разработанный индийской компанией Adani получили ВМС Индии.

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