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Пассажирка "Опеля" пострадала в ДТП на Калужском шоссе в Туле

Пассажирка "Опеля" пострадала в ДТП на Калужском шоссе в Туле

ДТП произошло в 9:00 утра, 4 июля, около ТЦ &quot;Метро&quot; на Калужском шоссе в Туле. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, 30-летний водитель на автомобиле &quot;Опель&quot;, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с манипулятором &quot;Камаз&quot;, под управлением 54-летнего водителя.

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