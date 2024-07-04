Пассажирка "Опеля" пострадала в ДТП на Калужском шоссе в Туле

ДТП произошло в 9:00 утра, 4 июля, около ТЦ "Метро" на Калужском шоссе в Туле. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, 30-летний водитель на автомобиле "Опель", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с манипулятором "Камаз", под управлением 54-летнего водителя.