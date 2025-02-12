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Трамп благодарит Путина за освобождение американца Марка Фогеля

Трамп благодарит Путина за освобождение американца Марка Фогеля

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца Марка Фогеля, осуждённого в России за наркотики.

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