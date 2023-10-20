С января 2024-го в России вырастут зарплаты и пенсии

С Нового года рост доходов в рублёвом эквиваленте ожидает пенсионеров и работников бюджетной сферы.С 1 января 2024 года пенсии пожилых граждан увеличат на 7,5%, а их средний размер по стране достигнет 23,4 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии