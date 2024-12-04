Экс-министру культуры Крыма Новосельской смягчили наказание по делу о взятке

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и смягчил наказание экс-министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской, ранее осужденной на 10 лет колонии за получение взятки в размере 25 млн рублей.
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