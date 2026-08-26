На Кубани владелец АЗС снизил цены после вмешательства ФАС

На Кубани владелец АЗС снизил цены после вмешательства ФАСКомпания ООО «Ветлан», управляющая сетью заправок под брендом «Степная», скорректировала розничные цены после того, как Краснодарское УФАС России усмотрело в её действиях нарушение закона о защите конкуренции.