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За рулем

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Где в России не любят китайские машины? Интересные цифры!

Где в России не любят китайские машины? Интересные цифры!

Аналитик Олег Мосеев посчитал долю авторынка, принадлежащую китайским брендам в разных регионах РФ. Он взял статистику января-июля 2026 года, не ограничивая минимальную планку по объему рынка, и установил, что всего в РФ за это время встали на учет 297 395 новых китайских легковушек.

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