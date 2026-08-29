Где в России не любят китайские машины? Интересные цифры!

Аналитик Олег Мосеев посчитал долю авторынка, принадлежащую китайским брендам в разных регионах РФ. Он взял статистику января-июля 2026 года, не ограничивая минимальную планку по объему рынка, и установил, что всего в РФ за это время встали на учет 297 395 новых китайских легковушек.