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Новости Брянска

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Опубликованы декларации кандидатов в губернаторы Брянской области

Опубликованы декларации кандидатов в губернаторы Брянской области

Избирательная комиссия Брянской области опубликовала сведения о доходах и имуществе пяти претендентов на пост главы региона, которые поборются за кресло на выборах 20 сентября.

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