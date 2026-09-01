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Воронежские новости

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Главе УИЗО Воронежа Руслану Карасалихову продлили арест в СИЗО до 3 ноября

Главе УИЗО Воронежа Руслану Карасалихову продлили арест в СИЗО до 3 ноября

Руководитель УИЗО мэрии Руслан Карасалихов останется под стражей до 3 ноября включительно. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следствия принял Ленинский районный суд Напомним, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

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