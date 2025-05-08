Я живу с мужем почти год, и, несмотря на то, что мы пока что не живем вместе, наши отношения кажутся крепкими и гармоничными.
Что делать, когда ты под давлением?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NS
Nadejda Shank
Работать, себя подстраивать к коллективу
Ответить
14 час.
ВераВерная
Детский сад, младшая группа))) вам наверное поэтому и не разрешают жить вместе с мужем, маленькая ещё... А на той работе, откуда вы ушли, вы получали удовольствие? Тогда откуда же возникла конфликтная ситуация? Полгода дома с мамой сидите, и как, нравится? А крепкие и гармоничные отношения с мужем откуда берутся вообще? Короче, ту глупость, что автор тут выдал, и обсуждать нечего, пусть хотя бы школу окончит для начала))
Ответить
14 час.
Михаил Степанченко
Ответить
13 час.
Свежие комментарии