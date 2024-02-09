Финский врач Хаккарайнен удивился препаратам, которые принимала Валиева

Финский спортивный врач Харри Хаккарайнен поделился размышлениями о списке из 60 препаратов, которые в разное время принимала российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии