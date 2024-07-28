Бойцы СВО провели экскурсию по бане на передовой

Видео опубликовал петербургский «Народный фронт» Пресс-служба «Народного фронта» Петербурга поделилась в своем телеграм-канале видео о том, как устроен быт бойцов специальной военной операции на передовой.
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