Правление британских консерваторов назвали эпохой хаоса и упадка

На Туманном Альбионе набирает обороты целая кампания, которую запустили тамошние лейбористы. Они придумали специальный слоган: «Хаос и упадок», как основной итоги 14-летнего правления консервативной партии.
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