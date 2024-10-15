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Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредитов

Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредитов

Правительство России своим постановлением утвердило с 1 марта 2025 года возможность для граждан устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов.

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