В ЕК напомнили Украине о важности борьбы с коррупцией для вступления в ЕС

Пресс-секретарь Европейской комиссии Гийом Мерсье на фоне скандала вокруг главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) напомнил, что украинские власти должны продолжать борьбу с коррупцией, так как это остается важным условием присоединения страны к Евросоюзу.