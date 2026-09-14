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В ЕК напомнили Украине о важности борьбы с коррупцией для вступления в ЕС

В ЕК напомнили Украине о важности борьбы с коррупцией для вступления в ЕС

Пресс-секретарь Европейской комиссии Гийом Мерсье на фоне скандала вокруг главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) напомнил, что украинские власти должны продолжать борьбу с коррупцией, так как это остается важным условием присоединения страны к Евросоюзу.

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