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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси – Родриго: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?»

Месси – Родриго: «Мы чемпионы мира. С чего это мы ссыкуны?»

Игра началась с 27-минутной задержкой из-за беспорядков на одной из трибун «Мараканы». Капитан гостей Лионель Месси уводил свою команду с поля, но затем аргентинцы вернулись на газон.

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