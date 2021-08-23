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Квадратные метры выведут из тени путем вычитания

Квадратные метры выведут из тени путем вычитания

В правительстве в очередной раз пытаются «обелить» мутный процесс сдачи жилплощади в наем. Для этого Минстрой предложил давать гражданам налоговый вычет за легальную аренду квартир и тем самым уравнять их в правах с покупателями недвижимости.

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