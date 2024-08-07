Delta travelers sue airline after CrowdStrike IT outage cancels thousands of flights

Some passengers of Delta Air Lines who were affected by last month's national CrowdStrike IT outage, which resulted in more than 5,000 canceled flights, have filed a lawsuit against the Georgia-based air carrier.
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