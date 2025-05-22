Sinomach может начать удаленно блокировать "серые" автомобили Li Auto в России

Компания Sinomach Auto, которая в марте 2025 года объявила о получении дистрибьютерских полномочий в России на бренд Li Auto (он же Lixiang), рассматривает возможность удаленной блокировки ключевой части функционала моделей этой марки, ввезенных в рамках параллельного ("серого") импорта.