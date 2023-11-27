Нашла коса на Винника: "Весёлый Роджер" сына экс-губернатора Яковлева

В том, как бывшее профсоюзное имущество, построенное на бюджетные деньги, уплыло с баланса государства и оказалось у бизнесмена с неоднозначной репутацией, который может быть связан с сыном бывшего губернатора Игорем Яковлевым, разбирался корреспондент The Sankt-Peterburg Post.
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