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Каземиро: «Когда Роналду забивал 50 голов, мы меньше смотрели на Бензема. Но он всегда был лучшей девяткой в мире. Карим выиграет «Золотой мяч»

Каземиро считает, что Карим Бензема выиграет «Золотой мяч». «В предыдущие годы у нас был Bicho (так в Испании называли Криштиану Роналду – прим.

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