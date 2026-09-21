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Не ошибка, а преступление: США убили детей в иранской школе с помощью искусственного интеллекта

Не ошибка, а преступление: США убили детей в иранской школе с помощью искусственного интеллекта

В США разворачивается знаковый политический скандал, который может иметь далеко идущие последствия для всего мира.

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