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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов о 3:1 с «Адмиралом»: «Забили больше одного, поэтому победили. Нелегко дается этот компонент»

– Забили больше одного, поэтому сегодня победили. Не давались нам в последнее время такие шайбы. И сегодня тоже рабочие, тяжелые голы.

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