Офис генсека ООН не стал комментировать данные о планах ВСУ атаковать АЭС в РФ

Пресс-служба генерального секретаря Организации Соединённых Наций отказалась высказываться по поводу сведений о том, что Вооружённые силы Украины собираются нанести удары по расположенным в Российской Федерации атомным электростанциям.
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