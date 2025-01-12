ТАСС/Александр Патрин Идея о войне с Россией для экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили – наследственная, ведь ее родной дядя в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с СС против Советского Союза.
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