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Эксперт Мамрадзе рассказал о дяде Зурабишвили, сотрудничавшем с СС

Эксперт Мамрадзе рассказал о дяде Зурабишвили, сотрудничавшем с СС

ТАСС/Александр Патрин Идея о войне с Россией для экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили – наследственная, ведь ее родной дядя в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с СС против Советского Союза.

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