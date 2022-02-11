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Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт набрали составы команд на Матч всех звезд

Капитаны звезд от Запада и Востока Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Дюрэнт («Бруклин») сегодня набрали составы команд, которые сыграют в Матче всех звезд 20 февраля.

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