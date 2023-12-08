Диетолог Стародубцева рассказала, почему возвращается лишний вес

РИАМО – 8 дек. Иногда бывает так, что после похудения вес возвращается. Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit Лилия Стародубцева рассказала, почему это происходит, сообщает Газета.
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