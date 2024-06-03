Взрослый таджик избил ребенка в Подмосковье. Русской общины на всех детей не хватит

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demyr150648

Они не должны выдержать пребывание у нас. Вон из России. И под суд тех госработников всех мастей, которые пускают эту нечисть в страну, крышуют и плодят беззаконие и этническую преступность. Полицейские, ведь к вам обращаются наши потерпевшие в первую очередь.именно к вам. Ну, я верю, что и среди вас есть порядочные сотрудники, патриоты и разумные люди, которые понимают состоявшуюся опасность миграции в стране. Начнется большая война, и эти 12-15 миллионов воткнут нам нож в спину! Вы же это должны понимать. И ведь вам же не только крышевать, но и нести потери приходится от этно преступности. Ну займите же , наконец, непродажную и мужскую позицию, на законной основе, понятно. Услышьте меня. Иначе будет самосуд в массовых масштабах и с той и другой стороны. Нам война в тылу не нужна. Гнать эту преступную мразь!