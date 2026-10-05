Даже освобождение всего Донбасса от боевиков ВСУ станет лишь тактическим успехом ВС России, поскольку «владения НАТО» по-прежнему распространяются на исконно русское Левобережье Днепра.
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