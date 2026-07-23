Дубинский: Зеленский продолжит превращаться в «английскую королеву»

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский считает, что Владимир Зеленский в случае потери контроля над министерством обороны страны и ВСУ продолжит терять реальную власть и превращаться в «английскую королеву».
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