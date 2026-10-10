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Царьград

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Washington Post сообщил о 21 погибшем в конфликте с Ираном

Washington Post сообщил о 21 погибшем в конфликте с Ираном

Пентагон обновил данные: потери США в конфликте с Ираном достигли 21. Газета Washington Post сообщает о новых смертях военнослужащих, включая случаи в Кувейте и Ираке.

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