В России могут ввести ГОСТ на роллы и суши

Ряд депутатов в Госдуме считают, что нужно ввести ГОСТ на роллы и суши. Такое предложение было озвучено в связи с тем, что в последние годы эти блюда стали частью общественного питания, при этом качество и безопасность такой продукции не всех устраивает, пишут «Известия».