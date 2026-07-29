Сила в правде
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Сила в правде

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Иран объявил Украине войну после удара ВСУ по Каспию: Зеленский подарил Москве нового союзника

Иран объявил Украине войну после удара ВСУ по Каспию: Зеленский подарил Москве нового союзника

Удар украинских дронов по судам в Каспийском море 25 июля убил иранских граждан и превратил Тегеран из осторожного партнёра России в прямого противника Киева.

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