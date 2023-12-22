На Украине пожаловались на срыв Россией поставок истребителей

Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что сделку между Киевом и неназванным «продавцом» за рубежом по покупке истребителей для ВСУ сорвалась из-за действий России.
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