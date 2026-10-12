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Новости Брянска

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Жители Брянска потеряли 288 тысяч рублей от действий мошенников

Жители Брянска потеряли 288 тысяч рублей от действий мошенников

Жители Брянска потеряли 288 тысяч рублей, поверив «финансовым консультантам», которые обещали высокую прибыль от инвестиций.

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