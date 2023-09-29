Военнослужащим 68 армейского корпуса ВВО, отличившимся в ходе выполнения боевых задач на Южно-Донецком направлении специальной военной операции, вручены государственные награды

Медалями «За храбрость» удостоены бойцы сахалинского соединения группировки войск «Восток», которые проявили мужество и героизм при отражении атак подразделений ВСУ на одном из самых сложных – Угледарском направлении фронта.
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