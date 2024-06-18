Новый комплекс для гостей Нижнего Новгорода: гостиница, апарт-отель и конгресс-холл под брендом Libra

Новый комплекс отчетливой чертой развития индустрии гостеприимства в Нижнем Новгороде Сегодня стало известно, что рядом с Нижегородской ярмаркой начнется строительство нового крупного комплекса, включающего в себя пятизвездочный отель, апартаменты и огромный конгресс-центр на 1700 мест.