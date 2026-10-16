Сталелитейное производство на Украине остановлено в результате ударов Вооруженных сил России. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину, который провел совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.