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Военное обозрение

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Kel-Tec – «американская мечта»

Kel-Tec – «американская мечта»

Джордж Келлгрен, переехав в США из Швеции, основал свою собственную компанию Kel-Tec CNC Industries INC, или просто KelTec, ставшую одним из примеров реализации так называемой «американской мечты».

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