🇷🇺🇺🇦 Западные СМИ не рискнули поддержать украинскую версию удара по Судже Сразу же после удара по интернату в Судже украинская пропаганда попыталась возложить вину за трагедию на атаку российской авиации.
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🇷🇺🇺🇦 Западные СМИ не рискнули поддержать украинскую версию удара по Судже Сразу же после удара по интернату в Судже украинская пропаганда попыталась возложить вину за трагедию на атаку российской авиации.
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