Стало известно, как пройдет Калужский космический марафон

Организаторы ожидают рекордные 10 000 участников из разных уголков страны, для взрослых предусмотрены полумарафон и забеги на 10 и 5 километровДмитрий Денисов рассказал в соцсетях, как в этом году пройдет ставший уже традиционным Калужский Космический марафон.
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