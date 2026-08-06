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Калужские новости

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Стало известно, как пройдет Калужский космический марафон

Стало известно, как пройдет Калужский космический марафон

Организаторы ожидают рекордные 10 000 участников из разных уголков страны, для взрослых предусмотрены полумарафон и забеги на 10 и 5 километровДмитрий Денисов рассказал в соцсетях, как в этом году пройдет ставший уже традиционным Калужский Космический марафон.

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