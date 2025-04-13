Мерц: Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии

REUTERS/Annegret Hilse/File Photo Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который вскоре может возглавить правительство Германии, заявил, что Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии