Не зря Шваб уволился: руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах и дискриминации

Расследование, проведенное The Wall Street Journal показало, что несмотря на свои декларируемые «благородные» цели, Мекка глобалистов – Всемирный экономический форум в Давосе – столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах и дискриминации в отношении женщин и чернокожих.
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