На границе Армении и Азербайджана снова неспокойно: Ночь выдалась тяжёлой

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в том, что они обстреляли армянские позиции в СюникеМинобороны Азербайджана сообщает, что 8 апреля с 23:35 до 23:45 его боевые позиции в Лачинском районе находились под обстрелом.