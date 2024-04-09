Царьград
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Царьград

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На границе Армении и Азербайджана снова неспокойно: Ночь выдалась тяжёлой

На границе Армении и Азербайджана снова неспокойно: Ночь выдалась тяжёлой

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в том, что они обстреляли армянские позиции в СюникеМинобороны Азербайджана сообщает, что 8 апреля с 23:35 до 23:45 его боевые позиции в Лачинском районе находились под обстрелом.

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