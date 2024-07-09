Как должна отдыхать женщина?

Каким видит идеальный отдых мужчина, представить легко. Достаточно посмотреть рекламу каких-нибудь сухариков «Вдали от жен», оперативную съемку из сауны или зайти в любой мужской клуб, где извиваются гибкие и стройные работницы шеста.
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