Как должна отдыхать женщина?

Всё о разводах

Каким видит идеальный отдых мужчина, представить легко. Достаточно посмотреть рекламу каких-нибудь сухариков «Вдали от жен», оперативную съемку из сауны или зайти в любой мужской клуб, где извиваются гибкие и стройные работницы шеста.