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Хусаинов о Безбородове: «Могла быть подстава. Убирают конкурентов, чтобы кое-какой сынок двигался вперед»

Хусаинов о Безбородове: «Могла быть подстава. Убирают конкурентов, чтобы кое-какой сынок двигался вперед»

Арбитр во 2-м туре Мир РПЛ сперва показал защитнику армейцев Милану Гайичу желтую карточку, но после того, как грозненцы не реализовали пенальти, посмотрел видеоповтор и заменил ее на красную.

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