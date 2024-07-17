Слова не мальчика, но МИДа

Сегодня 101 прочитал Основы международного порядка сегодня проходят едва ли не самое серьезное испытание на прочность в современной истории, и причина этого — «гегемонистская политика» США, которые «уже давно объявили о собственной исключительности».
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